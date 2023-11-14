أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الاثنين، أول مجموعة من القواعد الأخلاقية التي تحكم قضاتها التسعة.

• القواعد غير المكتوبة ليست كافية

وتأتي "قواعد السلوك" المؤلفة من 9 صفحات في الوقت الذي تخضع فيه أقوى هيئة قانونية في أمريكا لتدقيق متزايد في أعقاب التقارير الإخبارية الأخيرة عن هدايا ورحلات في العطلات حصل عليها أعضاء في المحكمة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وعلى الرغم من أن القضاة الفيدراليين في المحاكم الأدنى يخضعون لمدونة أخلاقية منذ عام 1973، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها أعلى محكمة في أمريكا قواعدها الخاصة.

وأوضحت الهيئة البريطانية أن القضاة قالوا، في فقرة لتقديم القواعد، إنهم التزموا منذ فترة طويلة بالقواعد الأخلاقية غير المكتوبة المستمدة من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك قانون المحكمة الابتدائية.

وأضافوا أن غياب قواعد صريحة أدى إلى "سوء الفهم" بأن القضاة يعتبرون أنفسهم غير مقيدين بأي مبادئ توجيهية أخلاقية.

وذكرت "بي بي سي" أن المدونة لا تحتوي على آلية تنفيذية. وسيتعين على القضاة أن يختاروا الالتزام "بقواعدها ومبادئها".

من جهته، وصف ستيف فلاديك، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة تكساس، مدونة السلوك بأنها "مجرد نصف إجراء"، مضيفا: "في أحسن الأحوال، حتى القواعد الأخلاقية الأكثر صرامة لا تعني الكثير دون وجود وسائل لضمان اتباعها".

لكنه أشار إلى أن القواعد الجديدة تظهر أن القضاة يدركون أن أخلاقياتهم هي مسألة ذات أهمية عامة كبيرة وأن عليهم أن يفعلوا شيئا للرد على الانتقادات الأخيرة.

• القواعد الجديدة

تنقسم القواعد إلى أربعة أقسام رئيسية تحدد كيفية تصرف القضاة وأداء واجباتهم وسلوكهم في الأنشطة غير القضائية والمالية.

ويُنصح القضاة بالنظر فيما إذا كان التحدث خلال فعالية خارجية "من شأنه أن يخلق مظهرًا غير لائق في أذهان الجمهور".

وتشير المبادئ التوجيهية إلى أن الفعاليات المرتبطة بمعظم الجمعيات الأكاديمية أو القانونية أو الدينية أو الثقافية لن تمثل المشكلة، في حين أن الأحداث المرتبطة بالأحزاب أو الحملات السياسية ستعد مشكلة.

كما حددت المحكمة الظروف التي بموجبها يجب على القضاة التنحي عن المشاركة في قضية. ويشمل ذلك الحالات التي يكون فيها للقاضي تحيز بشأن طرف في القضية أو لديه مصلحة مالية أو غيرها من المصالح التي يمكن أن "تتأثر بشكل كبير" بنتيجة الإجراءات.

• سبب تدوين الأخلاقيات

وفي وقت سابق من هذا العام، نشرت المؤسسة الإعلامية "بروبابليكا" تقريرًا استقصائيًا حول العلاقة بين القاضي كلارنس توماس والناشط الجمهوري الثري هارلان كرو.

ووفقا لـ"بي بي سي"، لم يكشف توماس عن العطلات السنوية باهظة الثمن وتنقله بالطائرات الخاصة التي تلقاها من الناشط الجمهوري صاحب النفوذ في ولاية تكساس.

كما أنه لم يذكر أن كرو دفع تكاليف التعليم الخاص لأحد أقارب توماس، واشترى منزلاً تعيش فيه والدة توماس.

وكانت تقارير بروبابليكا، التي أعقبها الكشف عن قضاة آخرين - بما في ذلك القاضية الليبرالية سونيا سوتومايور التي استخدمت موظفيها في المحكمة العليا لتعزيز مبيعات كتبها في المناسبات العامة، سببا في دفع الكونجرس إلى إصدار تشريع ينشئ مجموعة ملزمة من المبادئ التوجيهية الأخلاقية للمحكمة.

ووفقا للهيئة البريطانية، وجدت استطلاعات الرأي الأخيرة أن ثقة الجمهور في المحكمة العليا تقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق.