مدير مستشفى العودة في غزة: ملتزمون بتقديم الخدمات رغم المعوقات والصعوبات

قال مدير مستشفى العودة في قطاع غزة أحمد مهنى، إن الأطقم الطبية لم تغادر المستشفى منذ 38 يومًا، مشيرًا إلى أن «العودة يضم 160 موظفًا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن المستشفى الصغير يحتوي على 80 سريرًا، ويستقبل يوميًا ما بين 30 إلى 40 جريحًا.

وأوضح أن «المستشفى يعد الأكبر في تقديم خدمات النساء والولادة في شمال قطاع غزة»، منوهًا أن كل المستشفيات في مدينة غزة حُيدت عن العمل منذ 3 أيام.

ولفت إلى أن لجوء الحوامل إلى مستشفى العودة يضع عبئًا كبيرًا على الأطقم الطبية، مؤكدًا التزامهم بتقديم الخدمات، رغم المعوقات والصعوبات الكبيرة.

وأكمل: «لا كهرباء أو وقود ويجري الآن قصف محيط المستشفى، ولجأنا لوسائل بديلة ككشافات على الرأس مزودة ببطاريات للجراحين من أجل إجراء العمليات، ولدينا مولد صغير واحتفظنا بكمية صغيرة من السولار لتشغيل المولد وشحن البطاريات».

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