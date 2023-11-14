نائب محافظ البحيرة: انتهاء تطبيق المنظومة الرقمية بمركز ومدينة المحمودي

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، جهود المحافظة وخطتها للعمل بالمنظومة الرقمية لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الإداري لمواكبة التطور التكنولوجي ومشروعات التحول الرقمي بالدولة.

وذكرت بلبع في بيان لها اليوم، أن وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي تفقدت وحدة التحول الرقمي للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بحضور على زيد رئيس الوحدة المحلية و عمر جمعة مدير وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي، وذلك ضمن الزيارات الميدانية التي تقوم بها الوحده لمتابعة أعمال التحول الرقمى بنطاق المحافظة.

وأضافت وتم تفعيل المنظومة بنطاق ديوان الوحدة المحلية وربطها بالوحدات القروية التابعة وكذلك المركز التكنولوجي ووحدة المتغيرات المكانية ومركز إصدار التراخيص بالوحدة وذلك لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم عمل خريطة معلومات جغرافية موحدة على برنامج (GIS) لربط الإدارات الخدمية التابعة بالوحدة المحلية لتشمل جميع البيانات الخاصة بالمركز، بالإضافة إلى تفعيل العمل بمنظومة البصمة الإلكترونية بديوان الوحدة المحلية والوحدات القروية لضمان الانضباط الإدارى وحسن أداء العمل.