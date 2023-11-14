أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على أفراد وجماعات تابعين لحماس

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فرضتا عقوبات إضافية، اليوم الثلاثاء، على أفراد وجماعات تابعين لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأفاد تحديث بموقع الحكومة البريطانية، بأن لندن أضافت 6 أسماء جديدة إلى قائمة عقوباتها المتعلقة بالإرهاب من بينها أربعة أشخاص على صلة بحركة حماس، وفقا لوكالة رويترز.

ومنذ 38 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، خلّفت 11 ألفا و240 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الاثنين.