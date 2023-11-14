 حماس: نخوض معركة إنهاء الاحتلال وحماية الأقصى وتحرير الأسرى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس: نخوض معركة إنهاء الاحتلال وحماية الأقصى وتحرير الأسرى

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 8:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 8:02 م

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إنّ المقاومة الفلسطينية تخوض معركة التحرير وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، ومعركة إنهاء الاحتلال وحماية الأقصى وتحرير الأسرى.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن المقاومة تخوض معركة التصدي لعدوان جيش وقطعان مستوطنين على الشعب الفلسطيني وأراضيه.

وأشار إلى أن المقاومة تخوض معركة كسر الحصار على قطاع غزة الممتد لـ17 عاما على الأقل، كما تخوض معركة الحلم والأمل الفلسطيني بدحر الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني له أن يظفر بهذا بعد التضحيات التي يقدمها، موضحا أنّ المقاومة على يقين وثقة أنها منتصرة في هذه الحرب ولا خيار لها دونه.

وأكّد أن صبر الشعب الفلسطيني وارتقاء الشهداء وأداء المقاومة هي عناوين للانتصار المقبل.


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