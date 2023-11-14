مع اشتداد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، تتزايد أيضا حدة اللغة الخطابية التي يطلقها بعض أعضاء حكومة الاحتلال، فمن طرح فكرة إسقاط قنبلة ذرية على غزة، إلى ضمان أن تؤدي الأزمة الحالية إلى "نكبة 2023"، أدلى عدد من الوزراء اليمنيين بتعليقات علنية تفاقم المخاوف بشأن 2.3 مليون فلسطيني في القطاع.

وقال دوف واكسمان، مدير مركز Y&S Nazarian للدراسات الإسرائيلية التابع لجامعة كاليفورنيا، مع شبكة NBC News: "يمكن اعتبار بعض هذه الخطابات بمثابة إبادة جماعية محتملة وتجريد المدنيين الفلسطينيين من إنسانيتهم".

وأشار إلى أن الوزراء اليمينيين الذين أدلوا بهذه التعليقات "ليسوا في حكومة الحرب المُشكلة"، لذا فإن كلماتهم لا يمكن أن يكون لها تأثيرا كبيرا على السياسة الإسرائيلية، لكنه قال إن الاستماع إلى الوزراء وهم يقدمون اقتراحات مثل "تسوية غزة" بقنبلة نووية أمر مثير للقلق بالتأكيد. تصريحات عنيفة ومتطرفة تسيطر على المشهد.

صرح وزير الزراعة آفي ديختر للقناة 12 الإسرائيلية بأن الحرب ستكون "نكبة غزة"، مستخدمًا الكلمة العربية التي تعني "الكارثة" والتي تستخدم لوصف تهجير ما يقرب من 700 ألف فلسطيني عام 1948 الذين طردوا من أراضيهم.

وقال ديختر، عضو حزب الليكود اليميني، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية على نطاق واسع: "نحن الآن ننشر مفهوم نكبة غزة"، وأضاف: "من وجهة نظر عملياتية، لا توجد طريقة لشن حرب – كما يسعى الجيش الإسرائيلي للقيام بها حاليا – بين الدبابات والجنود، ولكن الأمر بالتأكيد سوف ينتهي إلى نكبة غزة 2023".

وقبل أسبوع من تصريحات ديختر، أثار وزير التراث الإسرائيلي أميهاي إلياهو موجة من الغضب بعد أن أشار إلى أن إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة هو "أحد الاحتمالات" في الصراع الحالي.

وحذر خبراء الأمم المتحدة من أنهم يعتقدون أن "الشعب الفلسطيني معرض لخطر كبير للإبادة الجماعية"، ويقول الخبراء إن مثل هذه التعليقات لا تؤدي إلا إلى تفاقم هذه المخاوف. إن اللهجة العدائية المتزايدة من جانب وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية لم تتمحور حول غزة فحسب، بل وأيضاً في الضفة الغربية المحتلة، حيث أثار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو ناشط استيطاني بارز، القلق في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن دعا إلى إنشاء مناطق "معقمة" في الضفة الغربية في رسالة أرسلها إلى نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وتمت مشاركتها مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، وقال إن مثل هذه المناطق ستمنع الفلسطينيين من دخول مناطق معينة وتمنعهم من قطف الزيتون بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية في القطاع.

وجاءت الرسالة خلال موسم قطف الزيتون السنوي، حيث تعتبر زراعة الزيتون مصدر دخل أساسي للعديد من المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأيضًا خلال تصاعد أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في المنطقة، وقد قتل فلسطيني أثناء قطف الزيتون خلال الشهر الماضي، بحسب إن بي سي نيوز، وهذه التصريحات تشجع مزيد من العنف من المستوطنين ضد الفلسطينيين.

- السياسة الخارجية لإسرائيل فاشلة

يقول دوف س. زاخيم، مستشار كبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ونائب رئيس مجلس إدارة معهد أبحاث السياسة الخارجية في مقال لthe hill: "يعترف العديد من أشد مؤيدي إسرائيل حماساً بأنه عندما يتعلق الأمر بما يسميه الإسرائيليون الدبلوماسية العامة فإنهم يفشلون فشلاً ذريعاً، ونظراً للانتقادات الدولية المتزايدة للتوغل الإسرائيلي في غزة، إلى الحد الذي أصبح فيه الحديث عن ما يقرب من ٣٠٠ رهينة لا تزال حماس تحتجزهم، فإن إسرائيل لا تستطيع أن ترسل إشارات تعطي المصداقية لأعدائها داخل وخارج الشرق الأوسط".

وأضاف: "الحقيقة أن عجز الحكومة الإسرائيلية، وإلى حد ما عدم رغبتها في تكميم أفواه مسئوليها الأكثر تطرفاً، من شأنه أن يخلق انطباعاً بالفوضى في الحكومة في وقت حيث أصبحت الوحدة شرطاً لا غنى عنه".

وأشار زاخيم إلى أن أصوات اليمين الإسرائيلي المتشدد، التي يعتمد عليها نتنياهو للبقاء في منصبه، لا تقتصر على الوزراء في حكومته، حيث صرح عميحاي فريدمان، حاخام قاعدة ألوية تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، بأنه باستثناء الرهائن الإسرائيليين، القتلى والجرحى، كانت الحرب المستمرة منذ شهر "الأسعد في حياته" لأنها لم تبرر إعادة احتلال غزة فحسب، بل أيضاً الاستيلاء على لبنان، الذي ادعى أنه جزء من إسرائيل التوراتية، ونفت القيادة الإسرائيلية تلك التصريحات وقال زاخيم: "ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد الحاخام المخطئ، على الرغم من الخطر الواضح الذي قد تشكله تصريحاته على إسرائيل".