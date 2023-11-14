شاب تونسي يعبر بمفرده البحر المتوسط إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

نجح شاب تونسي في عبور البحر الأبيض المتوسط على متن قارب خشبي ليصل بمفرده فجر اليوم الثلاثاء، إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في رحلة غير نظامية.

وقالت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء إن الشاب البالغ من العمر 30 عاما كان انطلق في رحلته ظهر أمس الإثنين، من شاطئ ملولش الذي يقع بولاية المهدية بتونس.

ولا يفصل المنطقة عن جزيرة لامبيدوزا، وهي أقرب نقطة من الأراضي الإيطالية إلى تونس، سوى حوالي 67 ميلًا.

ووفق الوكالة، اعترض خفر السواحل التابع للشرطة المالية الإيطالية الشاب التونسي على متن قارب خشبي يبلغ طوله حوالي أربعة أمتار بالقرب من مدخل الميناء ورافقه إلى الرصيف.

وبعد الفرز الصحي الأولي، تم نقل الشاب إلى نقطة ساخنة في لامبيدوزا لإجراءات تحديد الهوية المسبقة من قبل الشرطة.

وبحسب نفس المصدر، لم تشهد الجزيرة هبوطا لمهاجرين على سواحلها منذ أول أمس الأحد.

وتحولت السواحل التونسية العام الجاري إلى نقطة عبور رئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين، اغلبهم من بين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يُقدر عددهم في تونس بنحو 100 ألف وفق السلطات.