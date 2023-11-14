الأمير كريستيان يحصل على اعتماد لتمثيل ملكة الدنمارك

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حصل أمير الدنمارك كريستيان على اعتماد رسمي لتمثيل جدته الملكة مارجريت الثانية.

وذكر البلاط الملكي أن الأمير كريستيان، 18 عاما، وقع إعلان التزام رسمي بالدستور في مجلس الدولة اليوم الثلاثاء.

ويعني هذا أنه يمكنه تولي المهام الرسمية لحاكم البلاد، إذا عجزت الملكة وولي العهد عن أدائها.

وحضرت التوقيع رئيسة الوزراء ميته فريدركسن ووزير الخارجية لارس لوكه راسموسن، إلى جانب الملكة، 83 عاما، وفريدريك ولي العهد، والد الأمير كريستيان.

يُشار إلى أن كريستيان هو الابن الأكبر لولي العهد، ولديه ثلاثة أشقاء أصغر منه.