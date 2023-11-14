سرايا القدس تدك جنود الاحتلال وآلياته جنوب غرب غزة

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قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إنها تدك بقذائف الهاون جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محور جنوب غربي غزة.

وكانت سرايا القدس أفادت، عصر اليوم الثلاثاء، بأن مقاتليها يخوضون اشتباكات وصفتها بالضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة وسط مدينة غزة، وفقاً لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت سرايا القدس إنها استهدفت موقع مارس العسكري برشقة صاروخية مركزة".

ويأتي ذلك بينما أفادت قناة "الجزيرة" بسقوط شهداء وجرحى في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

كما أشارت إلى احتراق مراكب صيد وتدمير أخرى في قصف إسرائيلي استهدف ميناء خان يونس جنوبي القطاع.