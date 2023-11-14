الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن ببذل المزيد من الجهود لوقف الفظائع في غزة

طالب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال زيارة إلى البيت الأبيض الإثنين بـ"فعل المزيد" من أجل وقف إراقة الدماء في قطاع غزة والتوصل لوقف إطلاق النار.

وخلال لقائهما في البيت الأبيض، قال ويدودو مخاطبا بايدن إن "إندونيسيا تناشد الولايات المتحدة فعل المزيد لوقف الفظائع في غزة، ووقف إطلاق النار ضروري من أجل الإنسانية".

كما حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، الجيش الإسرائيلي على "حماية" مجمع الشفاء الطبي الأكبر في قطاع غزة، في وقت تستمر المعارك العنيفة والقصف حوله.

وحذر مدير وكالة "الأونروا" في قطاع غزة توماس وايت من "توقف العمليات الإنسانية خلال الـ48 ساعة المقبلة بسبب عدم السماح بدخول الوقود إلى غزة" التي تحاصرها إسرائيل.

هذا ودخلت الحرب على غزة يومها الـ38، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 11360 شهيدا وإصابة أكثر من 28200 شخص.