رئيس الشاباك الإسرائيلي يصل إلى القاهرة ويجري مباحثات مع مسئولين مصريين

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أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن مصدر رسمي، أن رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار، وصل إلى القاهرة وأجرى مباحثات مع مسئولين مصريين.
وأكدت المصادر، مساء الثلاثاء، أن زيارة رئيس شاباك لمصر اقتصرت على مباحثات لتنفيذ هدنة إنسانية وملف تبادل الأسرى.