لندن: روسيا أعلنت أنها ستزيد من إنتاج ذخائرها المدفعية كراسنوبول-إم 2 الموجهة بالليزر

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أفاد تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا أعلنت أنها ستزيد من إنتاج ذخائرها المدفعية الموجهة بالليزر، من طراز "كراسنوبول-إم 2" عيار 152 ملليمترا.

وقد حققت المدفعية الروسية بالفعل نجاحا مع استخدام نظام "كراسنوبول".

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن روسيا عادة ما تستخدم هذه الذخائر لاستهداف المركبات الأوكرانية الفردية، بدقة. وقد فشلت صناعة الدفاع الروسية في إنتاج ما يكفي من الذخائر التقليدية.

ومن المحتمل أن تكون الزيادة المخططة في تصنيع ذخائر "كراسنوبول"، هي محاولة لاستخدام الطاقة الإنتاجية بشكل أكثر كفاءة.

وأشار التقييم إلى أن روسيا تستخدم طائرات بدون طيار لتحديد الأهداف لكراسنوبول، من خلال تسليط شعاع ليزر على الهدف.

ومن المرجح أن تحاول الصناعة الروسية تحسين أداء طيران "كراسنوبول"، وتقليل وقت اكتشاف الليزر للهدف.

ومع اقتراب فصل الشتاء، فمن المرجح أن يكون حصول روسيا على ذخائر دقيقة محسنة، أحد العوامل الرئيسية في أدائها العملياتي بأوكرانيا.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 من فبراير عام 2022 . وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.