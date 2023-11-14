مسئول طبي فلسطيني: مستشفيات جنوب غزة بدأت تخرج من الخدمة

قال المدير العام لمستشفيات قطاع غزة محمد زقوت، إن الاحتلال الإسرائيلي يسوق أي مبررات لتبرير اعتدائه على المستشفيات.



وأضاف زقوت في تصريح لقناة الجزيرة الإخبارية أن المستشفيات جنوب القطاع بدأت تخرج من الخدمة بسبب نفاد الوقود.



وأشار إلى أن مستشفى ناصر في خان يونس مليء بالمرضى والنازحين، موضحا: "أجرينا أمس 20 عملية جراحية في مستشفى ناصر واستقبلنا 300 جريح".



ومنذ 39 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة، دمر خلالها أحياء فوق رؤوس ساكنيها، مخلفا 11 ألفا و240 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الاثنين.