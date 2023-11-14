عرضت شاشة الحياة، عبر برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، مقابلة كان قد أجراها الأخير مع الفنان الراحل عثمان محمد علي الذي وافته أمس الأول الأحد.

وخلال المقابلة، قال عثمان محمد علي إن الفنان يجب أن يفهم الشخصية التي يجسدها حتى يؤديها بالشكل المطلوب، معقبا: "الفن بقى مليان صنايعية.. يخرجوا بين الاستوديوهات من هنا لهنا لهنا".

واعتبر أن وجود صنايعية في الفن (بالمعنى الذي يقصده) أمر معيب، لكون هذا يؤدي إلى غياب الإحساس الصادق عن الفنان في حين يكون مفتعلا أمام الكاميرا.

ونوه بأنّ هذا الافتعال يجعل الممثل منفعلا أيضا، غير أن الفنان يجب أن يكون منفعلا فقط لكن لا يكون مفتعلا.

ونبه عثمان، بأن هذا الأمر يجعل الممثل يخرج عن إطار الشخصية التي يقدمها في العمل الفني، موضحا أن هذا ينطبق أيضا على الحياة العامة.



وتوفى الفنان عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان، يوم الأحد، بعد تعرضه لأزمة صحية.