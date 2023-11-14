حماس: استهداف الاحتلال للمستشفيات جزء من مخطط التهجير القسري

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إنّ هدف الاحتلال من التركيز على مستشفيات غزة واستهدافها وقصفها وتدمير المراكز الصحية والبنى التحتية لها يهدف لحرمان الشعب الفلسطيني من الخدمات الصحية ومستلزمات الحياة المعيشية؛ لدفعه نحو التهجير قسرا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن هذه الممارسات التي يُقدم عليها الاحتلال الإسرائيلي تمثل محاولة لتكرار مشهد النكبة في 1948.

وأشار إلى أنّ العدوان الإسرائيلي أخرج 25 مستشفى عن الخدمة من أصل 35، كما أخرج 53 عيادة صحية من أصل 72، بجانب تدمير 94 مقرا حكوميا و253 مدرسة و71 مسجدا و3 كنائس.

وذكر أن اضطرار الأطباء لدفن جثامين 179 شهيدا في مقبرة جماعية في ساحة مجمع الشفاء في مدينة غزة لتعذر نقلهم للمقابر، يمثل وصمة عار على جبين كل من لا يتحرك من أجل وقف مجزرة القرن بحق الأبرياء في غزة.

ولفت إلى أن هذا الأمر هو وصمة عار على جبين حكومات تباكت على جنود الاحتلال الذين قتلوا في الميدان، فيما لا تحرك ساكنا أمام هذا المشهد.

ومنذ 39 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا فتاكة على غزة، دمر خلالها أحياء فوق رؤوس ساكنيها، مخلفا 11 ألفا و240 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء.

في حين تواصل المقاومة الفلسطينية بدورها، التصدي لمحاولات جيش الاحتلال التوغل في مناطق شمال غزة.