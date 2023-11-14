أحمد غانم سلطان: رفضت عرضا مغريا من الأهلي

قال أحمد غانم سلطان لاعب الزمالك السابق، إن النادي الأهلي تفاوض معه للتوقيع معه بشكل رسمي، عقب مباراة الفريقين الشهيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

وتابع سلطان في تصريحات تليفزيونية: "حسام البدري مدرب الأهلي، تواصل معي بشكل شخصي وعقدنا جلسة ولكني فضلت الاستمرار مع الزمالك بعد طلب تجديد عقدي".

وأضاف أحمد سلطان: "زعلت من الزمالك، لأنني بعدما جددت 3 مواسم رحلت بعد موسم واحد فقط عقب رحيل حسام حسن وقدوم حسن شحاته، ورحيلي جاء بعيد عن الفنيات بسبب علاقة المدرب مع والدي التي تحسنت بعد مغادرتي".

واختتم أحمد سلطان: "عماد متعب يُرهق أي مدافع في مصر، ولكن محمد بركات حالة خاصة وأصنفه من أعظم اللاعبين، وتعبني في كل المباريات، وهو لاعب يحتاج التركيز معه 90 دقيقة كاملة دون أي سهو، خاصةً أن لمسته بهدف سواء أحرزه أو صنعه".