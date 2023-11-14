عثمان محمد على في آخر لقاء قبل وفاته: أُصِبت بجلطة دماغية وأنا أقدم مشهدا مع ابنتى سلوى

حل الفنان الراحل عثمان محمد علي وابنته الفنانة سلوى عثمان، ضيفين في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامى عمرو الليثى على قناة الحياة، في آخر حوار له قبل وفاته بأيام، وتحدث عثمان محمد علي عن عدم تقديمه دور البطولة قائلاً: "كنت بسأل نفسى إزاى بقدم أدوار ناجحة ولم يخترنى أحد لدور البطولة؟ ولكنى اكتشفت الفنان محمد وفيق والفنانة مديحة كامل، ولم أعترض على دخول سلوى ابنتى لمجال الفن".

وعن مرضه قال عثمان محمد علي: "أُصِبت بجلطة في المخ وقت تصويري في مسلسل بابلو، وكان فيه مشهد مع سلوى ولكني وقعت وشعرت بهبوط وعلمت وقتها أنني أصِبت بجلطة في المخ والحمد لله ربنا شفانى".

وعقّبت الفنانة سلوى عثمان قائلة: "أُصِبت بخضة، وكنت خايفة عليه، ولم أعرف ماذا أفعل".

كما حل ضيفا بالحلقة نجل الفنان عثمان الفنان هشام عثمان، حيث قال: "والدي زرع فينا حب الفن، وأصبح في دمنا، وتفوقت في مجال الدراسة، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتأثرت كثيرا بهذه التجارب، واكتسبت من أختي الفنانة سلوى عثمان الصدق في الإلقاء والتمثيل، وهذا شجعني على الالتحاق بالتمثيل".

واختتم الفنان عثمان محمد علي حديثه قائلا: "أنا سعيد بأني أرى أحفادي وأولادي منضبطين، وابني هشام كان أشطر من سلوى، ووالدتهما كانت تزرع فيهما الانضباط وتربيا على هذه الأمور".