وزير الأوقاف: أين دعاة حقوق الإنسان من قتل النساء والأطفال بدم بارد في غزة

قال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مصيرنا واحد، وأن الوقت الحالي هو وقت وحدة صفنا العربي والإسلامي في مواجهة استهداف وجودنا، متسائلاً: أين دعاة حقوق الإنسان من قتل النساء والأطفال بدم بارد في غزة؟.

ودعا جمعة، في منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم، لأهل غزة بالأمن والأمان والثبات، قائلاً: نسألك يامن أمره كن فيكون أن تلطف بعبادك في غزة وأن تهون صعاب الحياة عليهم وأن تسخر لهم جندك وتمدهم بعونك ومددك الذي لا راد له وأن تجعل قلوب خلقك معهم لا عليهم.

وفي سياق آخر، أعلن جمعة اعتماد 68 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 61 خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف 7 آخرين، إضافة إلى اعتماد 12 واعظة جديدة من مديريات (القليوبية – الإسكندرية – المنوفية – الإسماعيلية – مطروح - دمياط).