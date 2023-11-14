نائب محافظ الوادي الجديد تشارك بمهرجان الجيزة للتمور

شاركت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، بإفتتاح مهرجان الجيزة للتمور الذي أُقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، وإبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة، ولفيف من العارضين من مختلف محافظات الجمهورية.



وأشادت نائب المحافظ خلال تفقدها لأجنحة المعرض بجودة المنتجات والمعروضات الموجودة والتي تمثل عدد من المحافظات والدول العربية، وخاصة المشاركة المتميزة للمحافظة بالمعرض والتي شارك عارضيها بمنتجات التمور والحرف اليدوية والبيئية ومنتجات الخزف والسجاد وغيرها، مؤكدًة أن صناعة وانتاج التمور تشهد طفرة غير مسبوقة بفضل حرص القيادة السياسية على تطوير الصناعة بما يساهم في تعزيز انتاجية مصر من التمور، وتصدر خريطة الدولة المنتجة والمصدرة للتمور في العالم.