 الزمالك : في حالة طلب الأهلي ضم فتوح سيتم إجراء تصويت من مجلس الإدارة - بوابة الشروق
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الزمالك : في حالة طلب الأهلي ضم فتوح سيتم إجراء تصويت من مجلس الإدارة

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 4:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 4:22 ص

قال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، إنه تم إبلاغ أوسوريو المدير الفني السابق للفريق الأول، بشكل رسمي بإقالته وتم تحديد يوم الأربعاء الماضي لعقد اجتماع لحسم الأمور المتعلقة بمستحقاته، ولكنه لم يحضر.

وتابع سالم في تصريحات تليفزيونية: "تم تحديد ميعاد جديد اليوم الثلاثاء لحضوره وأبلغنا اتحاد الكرة بالأمر".

وأضاف: "لم يتم التناقش حول إمكانية طلب المشاركة في السوبر المصري الجديد، وقرار عرض الثلاثي للبيع نهائي وتحديدًا بعد انتهاء التحقيقات وإيقافهم شهر وبعد انتهاء الإيقاف الجهاز الفني له رؤيته حول الاستعانة بهم من عدمه".

واختتم: "حال تلقي عرض من النادي الأهلي للتعاقد مع فتوح سوف يتم مناقشة الأمر من مجلس الإدارة وإجراء تصويت وتحقيق أقصى استفادة ولكن لن نستبق الأحداث".


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