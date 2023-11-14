معبر رفح يستعد لاستقبال 784 مصريا وأجنبيا من قطاع غزة

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أكد مصدر في معبر رفح البري استمرار فتح المعبر، اليوم الثلاثاء، لاستقبال المصابين الفلسطينيين وأصحاب الجنسيات الأجنبية والمصريين من قطاع غزة.

وذكر المصدر، أن كشوف تنسيقات السفر حملت أسماء 159 مصريا قادمين من غزة متجهين لمصر، وحملة الجنسيات الأجنبية بلغ عددهم 625 أجنبيا متوجهين لبلدانهم الأصلية.

وأوضح المصدر، أن الأجانب من حملة جنسيات فنلندا ومقدونيا والأردن وكازاخستان وأوكرانيا وإسبانيا ورومانيا وألمانيا والسويد وأمريكا والدنمارك.

إلى ذلك، واستمر انتظار سيارات الإسعاف المصرية عند ساحة معبر رفح ترقبا لوصول مصابين فلسطينيين لنقلهم إلى المستشفيات.