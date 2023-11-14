السكة الحديد تقرر توقف قطار تالجو بمحطة المنيا لمدة شهر تجريبيا

أكد مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الهيئة قررت إيقاف قطار التالجو الفاخر بمحطة المنيا مطلع الشهر القادم بشكل تجريبي لمدة شهر.

وقال المصدر لـ"الشروق"، إن هذا القرار يأتي على خلفية ورود طلبات من الركاب للهيئة، حيث تقرر إيقاف رحلتين في المنيا، الأولى اتجاه (القاهرة - أسوان) والثانية في الاتجاه المعاكس.

وأشار المصدر إلى صدور قرار آخر من الإدارة العامة للحركة المركزية بتشغيل قطاري ٩٣٩/ ٩٤٠ و٩٤٣/ ٩٤٢ ثالثة مكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس، بدءا من اليوم الثلاثاء، لافتا إلى أن تشغيل رحلات لمرسى مطروح كان مقتصرا على فصل الصيف لكن الهيئة تلقت اقتراحات بتشغيل رحلة على الأقل نتيجة الإقبال على السفر لمطروح طوال أيام السنة.