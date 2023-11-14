 صحة غزة: طائرات درونز إسرائيلية تطلق الرصاص بين أقسام مجمع الشفاء - بوابة الشروق
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صحة غزة: طائرات درونز إسرائيلية تطلق الرصاص بين أقسام مجمع الشفاء

وكالات
نشر في: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 11:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 11:37 ص

أفاد المدير العام لوزارة الصحة في غزة، الدكتور منير البرش بأن طائرات بدون طيار "درونز" إسرائيلية تطلق الرصاص بين أقسام مجمع الشفاء الطبي.

وأضاف البرش في تصريح لقناة الجزيرة الإخبارية: "حذرنا مرارا من أن تصبح المستشفيات مقابر جماعية ومشارح للجثث".

وتابع: "نعمل على دفن ما يقارب 150 جثة بمستشفى الشفاء تحت إطلاق نار إسرائيلي".

ومنذ 39 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة، دمر خلالها أحياء فوق رؤوس ساكنيها، مخلفا 11 ألفا و240 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الاثنين.


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