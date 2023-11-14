قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق شخص لفضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى بشأنه وتحديد جلسة اليوم الثانى من دور شهر يناير للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل سيدة والشروع فى قتل ٱخر، بدائرة مركز طهطا.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الماضي، دائرة مركز طهطا، عندما وجهت النيابة للمدعو ( أ . أ )، تهمة قتل المجنى عليها ( س . ع )، بغير عمد أو سبق إصرار وترصد.

بأن انهال المتهم على المجنى عليها بعدة ضربات من سلاح أبيض بمواضيع مختلفة من جسدها، فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها، وشرع فى قتل المجنى عليه ( أ . م )، عمدا مع سبق الإصرار بأن انهال عليه "بساطور" فأحدث إصابته لخلافات جيرة بينهما، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.