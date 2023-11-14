وزراء دفاع «آسيان بلس» يبحثون في إندونيسيا سيناريوهات الأمن الإقليمي المتطورة

يتوجه وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، إلى إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، في زيارة تستمر يومين، يشارك خلالها في اجتماع مجموعة "آسيان بلس"، التي تضم الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وعددا من شركائها.



ويتوقع أن يتناول الاجتماع سيناريوهات الأمن الإقليمي المتطورة.



وقالت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية إن من المرجح أن يعرض سينج خلال الاجتماع رؤية بلاده بشأن التعامل مع التحديات الأمنية الرئيسية التي تواجه المنطقة.



يذكر أن مجموعة وزراء دفاع رابطة "آسيان بلس" هي “آسيان” وشركاءها الثمانية في الحوار - الهند والصين وأستراليا واليابان ونيوزيلندا وجمهورية كوريا وروسيا والولايات المتحدة.