اندلاع أعمال عنف في جنوب لبنان بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله

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أسفرت غارة جوية إسرائيلية على منزل في قرية عيناتا في جنوب لبنان عن مقتل مدني لبناني وإصابة آخر يوم الاثنين، وفقا لمصدر أمني لبناني ووسائل إعلام محلية.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت مقاتلي حزب الله الذين أطلقوا النار باتجاه مواقع في شمال إسرائيل.

وفي جنوب لبنان أيضا، قال شهود إن قذيفتين إسرائيليتين أطلقتا باتجاه تجمع للصحفيين في بلدة يارون الحدودية.

وأصيب مصور قناة الجزيرة بجروح طفيفة ولحقت أضرار بسيارات تابعة لمنافذ تلفزيونية أخرى. وقال مراسل كان في مكان الحادث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مصور الجزيرة عولج وعاد إلى العمل.

وفي الشهر الماضي، أصابت الضربات الإسرائيلية مجموعة من الصحفيين في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل مصور الفيديو في رويترز عصام عبد الله وإصابة عدة أشخاص آخرين.