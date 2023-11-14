وزيرة الهجرة: تطبيق المصريين بالخارج كان حلم حياتي

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة قدمت مبادرات ومحفزات ضخمة للاستثمار المصريين في مصر.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، مساء الأحد، أن تطبيق المصريين بالخارج كان بمثابة حلم لها، معقبة: «التطبيق دا كان حلم حياتي، وكان لازم يكون فيه تطبيق إلكتروني للمصريين الخارج، يقدروا يشتروا أو يبيعوا أو يفتحوا شهادات أو ينزلوا سيارات، دا أبليكشن للتواصل والخدمات المختلفة سواء المبادرات الصحية أو التعليم بالخارج أو الخدمات المختلفة الأخرى».



وفي سياق آخر متصل بقضية الهجرة غير الشرعية، أكدت السفير سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية تتعامل مع جذور مشكلة الهجرة غير الشرعية وأسبابها، منوهة بأنه لا توجد هجرة غير شرعية خرجت من الحدود المصرية منذ عام 2016.



وأشارت إلى أن هناك وسائل للتهرب من الدول التي تعاني من النزاعات مفككة الحدود والتي لا توجد فيها مؤسسات حاكمة بشكل كبير، حيث يمكن للمنظمات الإجرامية استقطاب المصريين أو غيرهم من أي دول العالم.



ولفتت إلى أن مراكب الهجرة التي تغرق وهي تقل مواطنين من كل دول العالم مهاجرون بشكل غير شرعي، تم البحث في الأسباب التي تجعل الشباب المصري يستعد لإلقاء نفسه في المخاطر، مضيفة: «وجدنا أنهم يحلمون بالبديل الذي يتيح لهم الحياة التي يتمنونها، ونحن نعمل على أن نحقق لهم هذا الحلم في بلدهم».



وذكرت أن هناك تعاونا مع المركز المصري الألماني ووكالة المعونة الإنمائية الألمانية، ودشن بالفعل مركزا يسعى إلى التدريب من أجل التوظيف في ألمانيا أو مصر، وحققت نجاحا كبيرا.