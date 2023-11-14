موقع عبري يزعم شراء أذربيجان صواريخ باراك الدفاعية الإسرائيلية تزامنا مع العدوان على غزة

زعم موقع عبري، أن الدولة المجهولة التي تحدثت شركة إيرو سبيس الإسرائيلية عن شرائها منظومة صواريخ بمليار و100 مليون دولار أثناء العدوان على قطاع غزة، هي دولة أذربيجان المسلمة، والتي تسلمت بالفعل منظومة باراك للدفاع الجوي.

وأوضح موقع جلوبز الإسرائيلي، أنه تأكد عبر تقارير إعلامية من داخل أذربيجان، أنها هي الدولة التي تحدثت الشركة الإسرائيلية عنها دون تحديد الاسم.

وأضاف الموقع، أن أذربيجان كانت قد جربت في مناورة بالذخيرة الحية في سبتمبر الماضي منظومة باراك الإسرائيلية، ولكن دون اعتراف رسمي بأن صواريخ باراك هي المستخدمة في المناورة.

وأشار الموقع، إلى أن إعلان الشركة الإسرائيلية سبتمبر الماضي عن إجرائها تجربة لصواريخ باراك في إحدي الدول تزامن مع وقوع المناورة التجريبية في أذربيجان، مؤكدا أنها قد تستخدم تلك الصواريخ للتصدي للتهديدات الإيرانية في بحر قزوين، حيث تتحالف إيران مع دولة أرمينيا التي تخوض حرب ضد أذربيجان منذ سنوات.

يذكر أن المغرب قد تسلمت رسميا أغسطس الماضي أول شحنة من صواريخ باراك الدفاعية الإسرائيلية، وهي صواريخ دفاعية لها 5 طرازات يتراوح مداها من كيلومترين لـ150 كيلومترا، وتستطيع إسقاط أهداف بارتفاع 30 كيلومترا.

وتتشابه طرازات صواريخ باراك بأنها منصات محمولة مسلحة، كل منها بـ8 صواريخ، سرعتها ضعف سرعة الصوت، ومزودة برأس متفجر وزنه 60 كيلوجراما.