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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الروسية: الغرب يخنق الاقتصاد السوري بالعقوبات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 1:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 1:55 ص

قالت وزارة الخارجية الروسية إن "العقوبات غير القانونية" المفروضة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أضرت بشدة بالاقتصاد السوري، متهمة واشنطن وحلفائها بـ "مواصلة نهب موارد الطاقة والغذاء في البلاد".

وأضافت: "تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قمع اقتصاد الجمهورية العربية السورية من خلال العقوبات غير القانونية من جانب واحد التي تحظر استيراد البلاد لمواد البناء ومولدات الطاقة والأدوية والمعدات الطبية ، وكذلك تركيبات (غذاء) الأطفال ومعجون الأسنان على اعتبار أنها سلع مزدوجة الغرض".

وتابعت: "في الوقت نفسه، تشارك واشنطن وحلفاؤها، الذين يحتلون بشكل غير قانوني الأراضي في شمال شرق وجنوب سوريا، في نهب وتهريب النفط والحبوب، مما يحرم السكان السوريين من الموارد الغذائية والطاقة".

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