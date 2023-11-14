الخارجية الروسية: الغرب يخنق الاقتصاد السوري بالعقوبات

قالت وزارة الخارجية الروسية إن "العقوبات غير القانونية" المفروضة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أضرت بشدة بالاقتصاد السوري، متهمة واشنطن وحلفائها بـ "مواصلة نهب موارد الطاقة والغذاء في البلاد".

وأضافت: "تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قمع اقتصاد الجمهورية العربية السورية من خلال العقوبات غير القانونية من جانب واحد التي تحظر استيراد البلاد لمواد البناء ومولدات الطاقة والأدوية والمعدات الطبية ، وكذلك تركيبات (غذاء) الأطفال ومعجون الأسنان على اعتبار أنها سلع مزدوجة الغرض".

وتابعت: "في الوقت نفسه، تشارك واشنطن وحلفاؤها، الذين يحتلون بشكل غير قانوني الأراضي في شمال شرق وجنوب سوريا، في نهب وتهريب النفط والحبوب، مما يحرم السكان السوريين من الموارد الغذائية والطاقة".