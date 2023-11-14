مراسل معتمد لدي مجلس العموم يكشف سر إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

قال الكاتب الصحفي عادل درويش، المراسل المعتمد لدى مجلس العموم البريطاني، إن سبب إقالة وزيرة الداخلية البريطانية ليس لها علاقة كما يشاع بالمظاهرات أو كما يقال بمقالة وزيرة الداخلية في جريدة التايمز، وإنما كان هناك تعديل وزاري ومفاوضات وانقسامات فأراد رئيس الوزراء البريطاني سوناك أن يفرض سيطرته ويوحد الحكومة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية أن السبب الرئيسي وراء الإقالة أن وزيرة الداخلية منذ ١٠ أيام قالت للأشخاص الذين بلا مأوى أن معظمهم من المهاجرين وأن هذا الوضع أصبح أسلوب حياة وهذا أحد الانتقادات التي وجهت لها أنها لا تستطيع التحدث وهي سياسية جديدة.

وتابع عادل درويش أن التغيير الوزاري لا يتم بين يوم وليلة وأن المقالة في التايمز منذ ثلاثة أيام فقط ولكن هناك مفاوضات بين سوناك وحكومة رئيس الوزراء الاسبق ديفيد كاميرون من أجل إنقاذ حزب المحافظين الذي تأخر أمام حزب العمال في استطلاعات الرأي.

وأوضح «درويش» أن المظاهرات تركيبتها مختلفة هناك المتعاطفين وهناك يهود معارضين لبنيامين نتنياهو وجزء آخر متعاطفين مع الإخوان المسلمين وهم معادين للسامية وهناك جزء محترفين مظاهرات.