يبدو أن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي، يتسابقون من أجل قلب الحقائق والنيل من النائبة الفلسطينية الأمريكية الوحيدة في الكونجرس الأمريكي، رشيدة طليب، كما لو كانوا يريدون مشاركة إسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين.

فبعدما تم توجيه اللوم لها رسميا من مجلس النواب الأسبوع الماضي، بسبب دعمها الصريح لفلسطين ولوقف إطلاق النار، تتهمها عضوة بمجلس الشيوخ بالانتماء لحركة حماس.

وادعت السيناتور بمجس الشيوخ الأمريكي، مارشا بلاكبيرن، في منشور عبر موقع إكس، كذبا على النائبة الديموقراطية النائبة رشيدة طليب، أنها مرتبطة بحركة حماس، وهو ادعاء له تبعات خطيرة داخل الولايات المتحدة التي تصنف الحركة كمنظمة إرهابية.

وقالت بلاكبيرن: "ادعت رشيدة طليب أن لها علاقات مع حماس، وبناء على هذا، ليس من المستغرب للأسف أن تدعو إلى إبادة جماعية ضد الشعب اليهودي".

Rashida Tlaib has alleged ties to Hamas.



Based on these allegations, it’s sadly not surprising she’s calling for a genocide against the Jewish people. — Sen. Marsha Blackburn (@MarshaBlackburn) November 12, 2023

وبحسب موقع مجلة "ذا نيو ريببلك" الأمريكية، فإن اتهام بلاكبيرن لطليب، بأنها مرتبطة بحماس، اتهام دون أي دليل، وبالرغم من ذلك فعلى الأرجح وفق الشواهد لن تواجه أي عواقب على هذا الاتهام.

ووفقًا للمجلة فإن بلاكبيرن تشير في ذلك إلى استخدام طليب لعبارة "من النهر إلى البحر"، والتي تعتبرها العديد من الجماعات اليهودية والمؤيدة لإسرائيل معاد للسامية، بالرغم من استخدام نفس الجملة من قبل السياسيين الإسرائيليين.

فيما دافعت طليب عن استخدامها لهذه العبارة، قائلة، إنها دعوة إلى "الحرية وحقوق الإنسان والتعايش السلمي"، منددة قبل توجيه اللوم إليها بتصاعد معاداة السامية وكراهية الإسلام.

وفقا للمجلة التي أشارت إلى أنه في حين تم توجيه اللوم لطليب لدعوتها للسلام، لم يكن هناك أي استنكار في الكونجرس بعد على اتهام بلاكبيرن لزميلتها بالارتباط بجماعة متطرفة، وقد لا يكون أبدا وفق ما ترى المجلة.

ووفقا لـ"ذا نيو ريببلك" لطالما ردد الجمهوريون مرارا أشياء شنيعة عن فلسطين، ودعوا إلى إبادة بلد وشعب بأكمله، إلا أن ذلك لم يسبب أي مشكلة لأي منهم.

والأكثر من ذلك، بحسب المجلة أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون نفسه، لديه علم قومي مسيحي يرفرف خارج مكتب منطقته.

وأوضحت المجلة أن ذلك يعني الدعوة لإنشاء أمة مسيحية، ما يعني ضمناً القضاء على جميع الديانات الأخرى، ومع ذلك لا أحد يتهم جونسون بالدعوة إلى الإبادة الجماعية.

وأشارت المجلة، إلى أن ممثل ولاية فلوريدا، بريان ماست، كان الوحيد الذي اقترب من مواجهة عواقب تصريحاته، عندما قارن المدنيين الفلسطينيين بالنازيين، حيث قام أحد النواب الديمقراطيين بصياغة قرار لتوجيه اللوم للنائب الجمهوري، لكن تم تعليق القرار منذ ذلك الحين.