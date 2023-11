يبدو أن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي، يتسابقون من أجل قلب الحقائق والنيل من النائبة الفلسطينية الأمريكية الوحيدة في الكونجرس الأمريكي، رشيدة طليب، كما لو كانوا يريدون مشاركة إسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين.

فبعدما تم توجيه اللوم لها رسميا من مجلس النواب الأسبوع الماضي، بسبب دعمها الصريح لفلسطين ولوقف إطلاق النار، تتهمها عضوة بمجلس الشيوخ بالانتماء لحركة حماس.

وادعت السيناتور بمجس الشيوخ الأمريكي، مارشا بلاكبيرن، في منشور عبر موقع إكس، كذبا على النائبة الديموقراطية النائبة رشيدة طليب، أنها مرتبطة بحركة حماس، وهو ادعاء له تبعات خطيرة داخل الولايات المتحدة التي تصنف الحركة كمنظمة إرهابية.

وقالت بلاكبيرن: "ادعت رشيدة طليب أن لها علاقات مع حماس، وبناء على هذا، ليس من المستغرب للأسف أن تدعو إلى إبادة جماعية ضد الشعب اليهودي".

Rashida Tlaib has alleged ties to Hamas.



Based on these allegations, it’s sadly not surprising she’s calling for a genocide against the Jewish people.