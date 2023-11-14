السفير الفلسطيني: 60٪ من الوحدات السكنية بغزة قصفت على يد قوات الاحتلال

قال السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني في القاهرة، إن هناك تنسيقا مستمرا من خلال الجهود المصرية المتواصلة والاتصالات مع كل الأطراف الإقليمية والدولية ليس فقط من أجل التخفيف عن الشعب الفلسطيني ولكن من أجل وقف إطلاق النار وإدخال كمية أكبر من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتكدسة على بوابة رفح وفي مطار العريش.

وأضاف اللوح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة الذي يذاع عبر قناه اي تي سي، أن المساعي المصرية السياسية والدبلوماسية مستمرة من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني في أنحاء الأراضي الفلسطينية وفتح أفق جديد في المنطقة.

وتابع دياب اللوح أن الوضع في قطاع غزة لا يحتمل لأن المياه والكهرباء مقطوعة عن قطاع غزة منذ شهر وأن إسرائيل دمرت البنية التحتية للاتصالات السلكية منذ اليوم الأول وأن المياه المعتمدة حاليا هي مياه مستوردة وأوشكت على النفاذ.

وواصل السفير الفلسطيني في القاهرة، أن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول أي مساعدات وأن ما دخل خلال شهر كان يدخل للقطاع خلال يوم فقط فهو نقطة في بحر وأن مدينة غزة وشمال قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية مضاعفة لأنه أصبح معزول عن العالم الخارجي ومعزول عن الجنوب توقفت كل مقومات الحياة تماما، انهار القطاع الطبي تماما كل شيء متحرك على الأرض هو هدف.

وأوضح اللوح أن ما ينقل في الفضائيات هو جزء بسيط ونقطة من بحر مما يحدث في القطاع من مأسي ومجازر، وأن أرقام الشهداء هذا ما تم حصره لافتا أن هناك جثماين مواطنين وأشلاء لم يتم تسجيلهم وانتشالهم، مختتما: أن أكثر من 60٪ من الوحدات السكنية بغزة قصفت على يد قوات الاحتلال.