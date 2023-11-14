الزمالك يجدد الثقة في معتمد جمال خلفا لـ أوسوريو

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اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مساء الإثنين، لمناقشة بعض الملفات المهمة واتخاذ ما يلزم لتعديل مسار فريق كرة القدم بالنادي.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تجديد الثقة في معتمد جمال كقائم بأعمال المدير الفني للفريق، ولم يتم مناقشة أي موضوع يتعلق بالمدير الفني الأجنبي خلال الاجتماع.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك ما يلي من قرارات: -

- إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة شهر

- خصم 25% من مستحقات أحمد فتوح و20% من مستحقات محمد صبحي، و15% من مستحقات مصطفى الزناري

- إخطار اللاعبين واتحاد الكرة بالقرار، واستمرار القرار السابق بعرضهم للبيع.

- لم يتم طرح أو مناقشة أي موضوع يتعلق بمدير فني أجنبي أو مصري للفريق الأول لكرة القدم، وتم تجديد الثقة في معتمد جمال كقائم بأعمال المدير الفني.

- الموافقة على الاشتراك في بطولة السوبر المصري لكرة اليد التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة اليد بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي لكرة اليد في الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة

- تم تشكيل لجنة من الخبراء لوضع مشروع متكامل للهيكلة الإدارية بالنادي تعرض على المجلس خلال شهر

- الموافقة على تعيين رؤساء الأجهزة الفنية لكافة الألعاب بالنادي على أن يتم عرض التشكيلات الكاملة للأجهزة في الاجتماع القادم.