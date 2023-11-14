قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه ثمة تبادل ضربات على الحدود الشمالية مع حزب الله اللبناني، مؤكدا أنه أوعز للجيش بالاستعداد لجميع السيناريوهات.

وأضاف نتنياهو في تصريحات نقلها عنه المتحدث باسمه، قائلا "لا أقترح على حزب الله أن يجرب إسرائيل فهذه ستكون أكبر خطيئة قد ارتكبها".

وأكد نتنياهو أن تل أبيب تعمل على تحقيق 3 أهداف رئيسية، الأول هو تحقيق انتصار كامل على حماس واسترجاع الرهائن.، وثانيا العمل على ضمان "عدم عودة حماس أو ما يشابهها في اليوم التالي".

والهدف الثالث هو التعامل مع الجبهة الشمالية.

ومنذ 39 يوما يشن الجيش الإسرائيلي "حربا فتاكة" على غزة، مخلفة أكثر من 11 ألفا و240 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، و29 ألف مصاب، وفقا لمصادر فلسطينية مساء الاثنين.