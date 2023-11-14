مدير الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني: نعمل على إخلاء الأطقم الطبية من مستشفى القدس

قال مدير الإسعاف بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل، إن العمل جارٍ على إخلاء الأطقم الطبية من داخل مستشفى القدس، معربًا عن أمنياته في إتمام العملية بنجاح دون تعرضهم لقصف من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن المستشفى محاصر منذ 4 أيام، قائلًا إنهم اضطروا لنقل المرضى والمصابين إلى مستشفيات ومراكز أخرى جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك 5 سيارات تابعة للجمعية، من أصل 37، تعمل في المنطقة الآن، منوهًا أنها مهددة بالتوقف بسبب نفاد الوقود.

ولفت إلى أن حركة سيارات الإسعاف بطيئة؛ لأن وسائل الاتصال مقطوعة بشكل كامل مع خدمات الإسعاف والطوارئ.

وأكمل: «سيارات الإسعاف تحاول جاهدة الوصول إلى أماكن القصف، وأطقمنا لازالت تعمل في الميدان خاصة أن المستشفيات بدأت التوقف عن الخدمة».

ونوه أن «مستشفى الأمل في منطقة جنوب قطاع غزة قلّص الخدمة؛ بسبب توقف المولد الرئيسي»، معلنًا عن إيقاف كل الأقسام باستثناء قسمين لتقنين العمل داخل المستشفى.

وأوضح أن إدارة المستشفى قررت الإبقاء على عمل قسم الطوارئ وحالات الولادة المستعصية، محذرًا من أن تلك الأقسام قد تتوقف عن العمل في أي لحظة لعدم توافر الوقود.