تيباس: بيلينجهام لاعب من كوكب أخر

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أن الإنجليزي الدولي الشاب جود بيلينجهام هداف ريال مدريد، هو لاعب من "كوكب أخر"، مشيدا بتأثير اللاعب على الدوري الإسباني.

وسجل بيلينجهام بداية مثالية خلال الموسم الأول له مع ريال مدريد عقب قدومه من صفوف بوروسيا دورتمود الألماني، وسجل 13 هدفا خلال 14 مباراة على مستوى كافة المسابقات.

وخرج بيلينجهام من قائمة منتخب إنجلترا بسبب إصابة في الكتف قبل المشاركة في تصفيات يورو 2024.

وقال تيباس اليوم الثلاثاء: "مرت أشهر معدودة فقط، مازال الوقت مبكرا للتعرف على كامل إمكاناته، ولكن على مستوى المشاهدة في بريطانيا، فإن بيلينجهام لديه أثر كبير على الدوري الإسباني".

ونقلت وكالة الانباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن تيباس قوله "هو لاعب مهم، وبريطانيا ودول أخرى من الدول التي تتحدث اللغة الإنجليزية انجذبت للدوري الإسباني بسببه".

وأضاف: "بيلينجهام لاعب كبير، كنا ندرك أنه لاعب رائع، لكننا لم نكتشف المستوى الذي بإمكانه الوصول إليه، في ريال مدريد يبدو وأنه لاعب من كوكب اخر".

وأكد "واثق من استمراره لعدة مواسم أخرى".

وتحدث تيباس على هامش مؤتمر "قمة الويب 2023" للتكنولوجيا المنعقد في لشبونة، واعترف بأن الدوري الإنجليزي الممتاز أكبر من الدوري الإسباني ، لكنه أشار إلى أن الليجا بات يمتلك الآن أفضل لاعب في أوروبا.

وأوضح "لقد حصلنا على أفضل لاعب في أوروبا وهو إنجليزي، لا يمكننا المقارنة بين البلدين، بالطبع الدوري الإنجليزي الممتاز أكبر ولكن أفضل لاعب في أوروبا يلعب في إسبانيا.... لذا لدينا الخيار لجلب أفضل اللاعبين إلى إسبانيا".