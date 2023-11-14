فالفيردي: لا يمكنني إيقاف ميسي

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رد الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، عن سؤال أحد الصحفيين بشأن خطته لإيقاف خطورة ميسي في مواجهة منتخبي أوروجواي والأرجنتين القادمة.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب الأرجنتين نظيره الأوروجوياني على ملعب أرماندو، فجر يوم الجمعة القادمة، في الجولة الخامسة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وبسؤال فالفيردي عن خطته لإيقاف ميسي في المباراة، قال: «لا أعرف، لا أعلم، لا يمكنني إيقافه».

وفي سياق متصل، يعتلي منتخب الأرجنتين صدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، فيما يتواجد منتخب أوروجواي بالمركز الثاني قبل مواجهة الجمعة المقبلة.