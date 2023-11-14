 صحة غزة: جيش الاحتلال يطوق مجمع الشفاء وسط قصف مدفعي متواصل وإطلاق نار كثيف - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 10:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

صحة غزة: جيش الاحتلال يطوق مجمع الشفاء وسط قصف مدفعي متواصل وإطلاق نار كثيف

وكالات
نشر في: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 10:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 10:45 م

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن «الآليات العسكرية الإسرائيلية تطوق مجمع الشفاء الطبي من كل الاتجاهات، وسط قصف مدفعي متواصل وإطلاق نار كثيف».

وبحسب ما نشرته وكالة «شهاب» الفلسطينية، مساء الثلاثاء، أفاد مدير وزارة الصحة بغزة، بأن «القصف الإسرائيلي استهدف مبنى العيادات الخارجية بمجمع الشفاء الطبي».

من جانبه، أشار طبيب في مجمع الشفاء في تصريحات لفضائية «الجزيرة» إن «هناك إطلاق نار من مختلف الاتجاهات في هذه الأثناء على المجمع».

ونفى إمكانية التنقل بين أقسام المجمع، جراء القصف الكثيف من مختلف الاتجاهات، محذرًا من أن «القصف يتجدد على المجمع وأن الموجودين يتخوفون من عملية اقتحام».

ولفت إلى أن «جميع الموجودين لا يستطيعون الاقتراب من نوافذ المبنى»، موضحًا أنهم «متواجدون الآن في الممرات».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك