ممدوح عبد الحكيم: ندعم الدولة المصرية والرئيس لاستكمال الاستقرار

نظم مؤتمر التحالف الوطنى وحزب التحرير مؤتمرًا جماهيريًا، بمحافظة المنيا، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، بحضور العديد من قيادات الحزب وتحالف الاحزاب المصرية، وجموع المواطنين.



قال الدكتور ممدوح عبد الحكيم رئيس حزب التحرير المصرى، إن المرحلة القادمة لمصر هى مرحلة جنى الثمار، فبعد تلك السنوات التى تحملنا فيها سويا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، آن الأوان من أجل أن نجنى الثمار، فنحن الآن فى حاجة ماسة إلى دعم الدولة المصرية، وهذا الدعم سوف يجلب لنا الاستقرار والأمن والأمان.



وأكد رئيس حزب التحرير المصرى على أهمية الوقوف بجانب مؤسسة الرئاسة والرئيس فى تلك الفترات داعما للاستقرار، والتنمية فى مسار واحد وهذا ما شاهدناه فى المبادرات والجمهورية الجديدة فى جميع المجالات، وهذا ما لمسناه جميعنا ولمسته أنا فى محافظتى.



وأضاف رئيس الحزب أن كل ما يحدث على حدود مصر من كل الاتجاهات، المقصود به مصر، ولولا الخطوط الحمراء التى وضعها الرئيس لهذا وذاك لما كنا شاهدنا هذا الاستقرار الذى نعيش فيه الآن، وما يحدث اليوم فى غزة ليس المقصود به غزة نفسها بل المقصود مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور ممدوح عبد الحكيم رئيس الحزب، واللواء رؤوف أمين حزب الحركة الوطنية بالمنيا، وصلاح السيد أمين عام حزب التحرير بأسيوط، واللواء دكتور طارق أحمد مفتاح أمين عام التحالف الوطنى لمحافظة المنيا، واللواء أحمد جاد مساعد رئيس حزب التحرير المصرى، والقس شاكر عبده ممثل أمانة سوهاج وجنوب الصعيد والرائد عبد الجواد مراسى أمين عام الحزب بايتاى البارود، وسيد عبد العزيز نائب أمين عام الحزب باسيوط.