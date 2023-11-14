مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم خطة أونروا للاستجابة الإنسانية في غزة بمبلغ 15 مليون دولار

دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المرحلة الأولى من خطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «أونروا» للاستجابة الإنسانية الطارئة لقطاع غزة في قطاعات الأمن الغذائي، والإيواء والمواد غير الغذائية، والصحة في حالات الطوارئ، والمياه والإصحاح البيئي، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، تعد وكالة «أونروا» المنظمة الدولية الوحيدة التي يمكنها أن تقوم بأنشطة إغاثية للمتضررين داخل قطاع غزة.

وستنفذ الخطة على الفور عبر الشراكة الفاعلة بين المركز والمنظمة، في ظل الظروف الإنسانية الحرجة والتحديات والحصار على قطاع غزة، وفق برامج محددة تضمن تقديمها للمتضررين وبشكل عاجل حسب آليات المركز.

ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على الوقوف مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.

وأمس الاثنين، قال توماس وايت، مدير شؤون الأونروا في غزة، إن العملية الإنسانية في القطاع ستتوقف خلال الـ48 ساعة المقبلة؛ بسبب عدم السماح بدخول الوقود إلى غزة منذ 7 أكتوبر.

وأفاد في تغريدة على موقع أكس (تويتر سابقا)، بتوقف اثنين من المقاولين الرئيسيين المعنيين بتوزيع المياه لدى أونروا عن العمل، صباح يوم الاثنين بسبب نفاد الوقود، الأمر الذي قال إنه سيحرم 200 ألف شخص من المياه الصالحة للشرب.

وأضاف أنه من الصعب الاختيار بين توفير الوقود للمستشفيات أم لإنتاج مياه الشرب.

وقال توماس وايت إن الأونروا تمكنت من الوصول إلى خزان وقود في غزة على الحدود مع مصر، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بالتنسيق الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية.