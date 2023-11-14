تحريات العثور على جثة مجهولة الهوية بالإسكندرية: رجل في العقد الثالث

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط وحدة مباحث قسم شرطة باب شرقي في الإسكندرية، اليوم الاثنين، أن الجثة المعثور عليها خلف الأشجار داخل حديقة الشلالات، هي لرجل يرتدى بعض الملابس، ويتراوح عمره ما بين العقدين الثالث والرابع.

ويواصل رجال إدارة البحث الجنائي جهودهم للكشف عن ملابسات حادث العثور على جثة مسجاة في حالة تحلل رمي بجوار إحدى الأشجار، وعليها بعض المخلفات النباتية، لمعرفة أسبابه، لا سيما مع عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي باشتمام رائحة كريهة تنبعث من خلف الأشجار في حديقة الشلالات.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة إسعاف، إلى محل البلاغ، تبين صحته، فجرى فرض سياج تأميني حول المكان، وتم استخراج الجثة وهي في حالة تعفن رمي تام، ونقلها إلى المشرحة، وذلك تحت تصرف النيابة.

جرى تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.