الأمم المتحدة: القتال في غزة يحول دون استجابة موظفي الطوارئ لنداءات المساعدة

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" في تقرير، اليوم الثلاثاء، إن القتال الدائر في شوارع مدينة غزة يحول دون استجابة موظفي الطوارئ لنداءات المساعدة من الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض بعد القصف الإسرائيلي.

ونقل مكتب "اوتشا" عن الصليب الأحمر الفلسطيني قوله اليوم الثلاثاء، إن الأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم الخروج من منازلهم وأولئك الذين يحتاجون إلى سيارات إسعاف لنقل الجرحى غالبا ما ينتظرون ولكن بلا جدوى.

وقال التقرير إن أرقام الطوارئ التابعة للصليب الأحمر تتلقى مئات المكالمات من أشخاص في حالة بائسة.

وأشار التقرير إلى نقص في الوقود اللازم لسيارات الإسعاف، وقال إن القتال الدائر قرب المستشفيات بلغ من الشدة ما يمنع فرق الإنقاذ من حشد قواتها.

وتزعم إسرائيل إن "إرهابيين يديرون مراكز قيادة داخل المستشفيات أو تحتها، مما يجعلها أهدافا مشروعة".