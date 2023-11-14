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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، مساء اليوم الثلاثاء، عن استهداف دبابتين إسرائيليتين جنوب غرب مدينة غزة بقذائف «الياسين 105».

وارتفع بذلك عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفتها كتائب القسام، منذ صباح اليوم وحتى الآن، إلى حوالي 25 آلية.

ففي الساعة 13:13 بالتوقيت المحلي، أعلنت «كتائب القسام»، عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، استهداف دبابتين إسرائيليتين إحداهما دبابة «الملك» - القائد - في محور غرب مدينة غزة بقذائف «الياسين 105».

وفي الساعة 13:38، أعلنت عن استهداف دبابةً إسرائيلية جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة «الياسين 105».

وأشارت إلى «استهداف دبابةً صهيونيةً شمال غرب مدينة غزة بقذيفة (الياسين 105) وعبوة العمل الفدائي»، الساعة 14:37.

ولفتت إلى «استهداف آلية صهيونيةً (عش المدفع) غرب مدينة غزة بقذيفة (الياسين 105)»، في الساعة 15:09.

أما الساعة 15:25، فأعلنت عن «استهداف دبابتين صهيونيتين وجرافة عسكرية بقذائف (تاندوم) شمال غرب مدينة غزة».

وصرحت بالهجوم على ناقلة جند ودبابة صهيونيتين في محور شمال مدينة غزة بقذائف «الياسين 105» واشتعال النيران فيهما، الساعة 15:59.

وخلال الفترة ما بين 16:00 إلى 17:00 مساء، قالت إنها استهدفت دبابة وجرافة شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي «تاندوم» و«الياسين 105»، إضافة إلى 3 آليات غرب مدينة غزة بقذائف «الياسين 105»، ودبابة شمال غرب مدينة غزة بقذيفة «الياسين 105».

وعلى مدار الساعتين الماضيتين أعلنت عن استهداف ناقلة جند «النمر»، و6 آليات إسرائيلية غرب مدينة غزة بقذيفة «الياسين 105».