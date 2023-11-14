إسرائيل تستهدف بالمدفعية مواقع بلبنان ردا على استهداف مواقعها

شن الطيران والمدفعية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، هجمات على أهداف في جنوبي لبنان، بعد أن أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية الموالية لإيران عدة هجمات على مواقع الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مواقعه بالقرب من قرية مرجليوت بالقرب من هضبة الجولان وبالقرب من عدة بلدات حدودية من بينها مطاط وشوميرا وعرب العرامشة تعرضت للهجوم أيضا.

من جانبه، أعلنت جماعة حزب الله مسؤوليتها عن عدة هجمات قرب الحدود اللبنانية وقالت إنها سجلت "إصابات مباشرة".

وردا على ذلك، قصف الجيش الإسرائيلي عدة بلدات في القطاعين الغربي والأوسط من جنوبي لبنان، بينها اللبونة، والناقورة، وبليدا، ورب تلاتين، ومركبا، طير حرفا، وعيترون، وعديسة، ميس الجبل، وعيتا الشعب والحولة.

ومنذ بداية حرب غزة في 7 أكتوبر، تتكرر المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وسقط بالفعل قتلى من كلا الجانبين. وهذا هو التصعيد الأسوأ منذ حرب لبنان الثانية عام 2006.

وحذرت إسرائيل حزب الله من أن العاصمة اللبنانية بيروت ستواجه مصيرا مماثلا لغزة إذا استمرت الهجمات.