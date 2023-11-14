ميدو: مجلس إدارة الزمالك الجديد لا يهتز من السوشيال ميديا

علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، على قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك التي تم الإعلان عنها، مساء الإثنين.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن مساء الإثنين، استمرار عرض ثلاثي الفريق للبيع، إلى جانب سحب الرئاسة الشرفية من مرتضى منصور.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك جيدة جدا، ومجلس حسين لبيب يسير بشكل جيد".

وأضاف: "تلك القرارات التي تجعلك تعود مرة أخرى، والقرارات التي تؤكد أن المجلس لا يهتز من السوشيال ميديا".

وأتم: "البعض كان يُجامل ضد قرارات مجلس إدارة الزمالك، رغم أنه كان هناك قرارات من قبل لمجلس إدارة الأهلي ولم يكن هناك مجاملات وقتها، ولا أعرف هؤلاء كيف يتجهون للنوم؟"