 اليوم.. ندوة بعنوان «مرآة مصر» للمخرج خيري بشارة في مهرجان القاهرة السينمائي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. ندوة بعنوان «مرآة مصر» للمخرج خيري بشارة في مهرجان القاهرة السينمائي


نشر في: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 10:20 ص | آخر تحديث: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 10:20 ص

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي، في السادسة مساء اليوم، جلسة بعنوان "مرآة مصر: الهوية في عيون خيري بشارة"، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة 45 من المهرجان.

ويتحدث خلال الندوة المخرج خيري بشارة، والفنانة آية طارق، والمخرجة هيا خيرت، ورئيس مجلس إدارة شركة جيميناي إفريقيا عدلي توما، ويديرها المخرج عمر الزهيري.

وتتناول الندوة، الطرق العميقة التي تستكشف بها أفلام خيري بشارة الهوية المصرية من خلال عدسة واقعية، ويعرف بشارة بتصويره الأصيل للطبقة العاملة والمجتمعات المهمشة في مصر حيث يلتقط تعقيدات مجتمع عالق بين التقاليد والحداثة.

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