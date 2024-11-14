حزب الله: استهدفنا قاعدة غليلوت مقر وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأربعاء، أنه استهدف قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) في ‏ضواحي تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة "عمليات خيبر"، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:45 من مساء اليوم الأربعاء، قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) في ‏ضواحي تل أبيب، تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 110 كلم، بصلية من الصواريخ النوعية".

وصدر بيان "حزب الله" بعد أن دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق بوسط إسرائيل من بينها منطقة تل أبيب، بسبب إطلاق قذائف من لبنان، وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

وقالت مصاد عبرية إن "8 صواريخ باليستية جرى إطلاقها من لبنان تجاه تل أبيب"، مشيرة إلى أن الهجوم الصاروخي النوعي استهدف الخضيرة ونتانيا وقيساريا وتل أبيب الكبرى.

كما أعلن "حزب الله" في وقت سابق من اليوم، أنه استهدف، وللمرة الأولى، قاعدة "الكرياه" في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، بسرب من المسيّرات الانقضاضية النوعية، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة.