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أعداد جريدة الشروق
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سوريا: دوي انفجار في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص

وكالات
نشر في: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 10:28 ص | آخر تحديث: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 10:28 ص

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار عنيف في مدينة حمص.

ونقلت الوكالة السورية للأنباء «سانا»، عن مراسلها قولها، إن «انفجارًا دوى في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص يجري التحقق من طبيعته».

وأشارت مصادر محلية إلى أن المضادات الأرضية تصدت لطائرة مسيرة بمنطقة الأوراس جنوب مدينة حمص.

فيما أوضحت وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط المدينة.

ويأتي ذلك وسط غارات تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي، تستهدف مناطق سورية متاخمة للحدود اللبنانية.

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