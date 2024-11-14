كيف كان لقاء بايدن وترامب في البيت الأبيض؟

• صحف أمريكية تكشف الكواليس: الرئيسان ناقشا تطورات الشرق الأوسط وأوكرانيا وتمويل الحكومة ومشروع قانون الدفاع السنوي

اهتمت الصحافة الأمريكية بكواليس اللقاء بين الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدين، والرئيس الجديد، دونالد ترامب، الذي عقد مساء أمس في البيت الأبيض حيث يستعد ترامب تسلم ولايته الثانية رئيساً للولايات المتحدة والعودة إلى البيت الأبيض في يناير المقبل.

كان البيت الأبيض أعلن في بيان صحفي أمس عقب الانتهاء من اللقاء – الذي استمر ساعتين- أنه اتسم بالاحترام والود والتعهد بالانتقال السلس للسلطة.

يذكر أن العلاقات الشخصية بين بايدن وترامب كانت متوتره للغايه خلال السنوات الماضية حيث تبادل الرئيسين الاتهامات والانتقادات، حيث وصف بايدن ترامب بأنه تهديد للديمقراطية في حين اتهمه ترامب بأنه غير كفء، مروجاً لادعاءات حول حدوث احتيال واسع النطاق بعد خسارته انتخابات 2020 أمام بايدن.

قالت صحيفة نيويورك بوست إن ترامب قال إنه والرئيس جو بايدن "تحدثا كثيرا عن الشرق الأوسط" خلال لقائهما في البيت الأبيض، مشيره أن ترامب قال : "أردت أن أعرف وجهة نظره عن أين نحن وما يراه. أعطاني إياها، وكان لطيفا للغاية".

ونقل موقع أكسيوس عن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن بايدن ناقش مع ترامب قضية المحتجزين الإسرائيليين في غزة. وقال إن فريق ترامب مستعد للتعاون مع الإدارة القادمة لتعزيز إطلاق سراح الرهائن في غزة.

وأضاف سوليفان في تصريحات صحفية أن بايدن أوضح خلال اللقاء أن دعم أوكرانيا يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة لأن "أوروبا القوية والمستقرة ستمنع الولايات المتحدة من الانجرار إلى حرب". وتعهد ترامب بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسرعة دون أن يوضح الكيفية.

وقالت صحيفة ABC News الأمريكية أن النصائح التي قدمها بايدن حظيت بقبول جيد من ترامب، حيث ناقشا بنود يتعين على الكونجرس إنجازها في جلسة "البطة العرجاء"- مصطلح سياسي أمريكي يشير للسنة الأخيرة للرئيس- وسيتعين على المشرعين التوصل إلى اتفاق بشأنهم منها تمويل الحكومة، وإقرار مشروع قانون الدفاع السنوي قبل نهاية العام.