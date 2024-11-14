الفنانون الإسبان أنجيلا مولينا وأيمار فيجا والمخرج أليكس جالان يشاركون في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الخامسة والأربعين في القاهرة خلال الفترة ما بين 13 و22 نوفمبر 2024، وسيحضر هذا العام اثنان من الفنانين الإسبان: أنخيلا مولينا التي ستشارك كعضو في لجنة التحكيم في المهرجان، وأيمار فيجا بطل فيلم "حب صغير" الذي سيُعرض في إطار المهرجان، بجانب ثلاثة أفلام إسبانية أخرى: فيلم "سوف يصبحون تراباً" من بطولة أنخيلا مولينا، وفيلم "إقليم" الذي يخرجه أليكس جالان -المخرج الإسباني الذي سيتواجد في المهرجان- وفيلم "حينما حل الليل".

يحكي فيلم "سوف يصبحون تراباً"، للمخرج كارلوس ماركيز مارسيت، قصة كلاوديا التي تم تشخيص إصابتها بمرض عضال، ومن المتوقع أن تتوفى في غضون أشهر، ولهذا اتخذت قرار إنهاء حياتها في أحد المراكز الطبية بمساعدة جمعية للمساعدة على الانتحار والموجودة في سويسرا. يتقبّل زوجها وشريك حياتها قرارها ويقرر مرافقتها في رحلة اللاعودة هذه، لأنه لا يستطيع تخيل العيش في عالم بدونها، ولكن كيف سيكون رد فعل أبنائهم على الخبر؟

يحكي فيلم "حب صغير"، للمخرجة سيليا ريكو، قصة تيريسا التي تغير خططها لقضاء العطلة من أجل مساعدة والدتها التي تعرضت لحادث صغير، ولكن يقضيان صيفًا خانقًا معًا، حيث لا يستطيعان فيه الاتفاق حتى على أتفه الأشياء. ومع ذلك، سنجد أن تلك الفترة ستظهر أكثر مما هو متوقع، حيث ستعيش تيريسا لحظات كاشفة مع والدتها في ليالي الصيف معا.

فيلم ”إقليم“ للمخرج أليكس جالان، هو فيلم وثائقي يتناول أساليب حياة القدامى، وتدور أحداثه في سهوب آسيا الوسطى، حيث يعيش الرعاة القرغيز في صراع مع شبح ويحاول الصيادون والبدو الرحل التعايش وتقاسم الأرض. ينطلق الممثل الصربي داركو بيريك -الذي اشتهر بدور هلسنكي في مسلسل ”لا كاسا دي بابيل“- في طريق الخلاص نحو الغرائز المفقودة، حيث تشهد جبال قيرغيزستان الشاهقة رحلة إلى حدود البرية.

فيلم ”حينما حل الليل“ للمخرج باولو تيثون، فيلم وثائقي من إنتاج مشترك بين إسبانيا والمكسيك وبيرو، يستكشف الحياة اليومية لمجموعة خاصة من القوات الجوية البيروفية خلال تدريبهم الشاق كمحاربين من النخبة مكلفين بتأمين منطقة وادي نهر أبوريماك وإيني ومانتارو، وهي منطقة تشهد تواجداً عسكرياً وجماعات مسلحة وأنشطة تهريب للمخدرات.

أنخيلا مولينا (مدريد، 1955)، التي ستشارك في لجنة تحكيم المهرجان، هي ممثلة إسبانية تنتمي لحقبة معروفة من الفن. جعلتها بداياتها السينمائية، التي شملت أعمالاً مع لويس بونويل ومانويل جوتييريز أراجون، واحدة من أبرز الممثلات في الساحة السينمائية الإسبانية.

شاركت أنخيلا في أكثر من 150 عملاً سينمائياً، ومن الجوائز التي حصلت عليها جائزة دافيد دي دوناتيلو عام 1986 عن فيلم كامورا، وجائزة جويا الشرفية عام 2021 تكريما لمسيرتها المهنية.

أيمار فيجا هو ممثل من إقليم كتالونيا اشتهر بأدائه في أفلام ”إل 47“ و”المورت فيو“ و”دراما“ وكذلك فيلم”سجن 77“ الذي فاز بخمسة جوائز جويا، و فيلم "الحب الصغير" الذي سيعرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، والذي حاز جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان ملقة.

أليكس جالان، مخرج فيلم ”إقليم“، وهو مخرج إسباني قاد رحلات استكشافية في سيبيريا ومنغوليا والصين والكثير من مناطق آسيا الوسطى وأمريكا الجنوبية. حصل على جائزة أفضل رحلة لعام 2019 من الجمعية الجغرافية ”لا إكسبلورادورا“ عن رحلته الشتوية بحثاً عن منبع نهر سير داريا من الأنهار الجليدية في قيرغيزستان إلى بحر آرال في كازاخستان. قام بإخراج برامج تلفزيونية وأفلام وثائقية إعلامية عن الطبيعة (جيران البحر، التلفزيون الإسباني، عام 2019)، وأنتج أعمالاً مستقلة (ما وراء النهر الجليدي، الذي تم ترشيحه لجوائز جويا عام 2021)، كما قدم و أخرج سلسلة رحلات و مغامرات بإسم "المسافر الجليدي".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو مهرجان سينمائي دولي تنظمه وزارة الثقافة المصرية سنوياً، وهو أحد أبرز الفعاليات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويوفر منصة لعرض الأفلام من مختلف الأنواع و البلدان، وكذلك ورش عمل ولقاءات مع محترفي السينما الدوليين. والمهرجان معتمد من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام، وتأسس عام 1976.

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